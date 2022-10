Wegen tief stehender Sonne sah eine Autofahrerin eine rote Ampel nicht – und fuhr einen Fußgänger an. (Symbolfoto)

Polizei Braunschweig Autofahrerin kollidiert mit Fußgänger in Braunschweig

Auf dem Neustadtring in Braunschweig ist eine Autofahrerin am Freitagabend gegen 17.50 Uhr mit einem Fußgänger kollidiert. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Polo auf dem Neustadtring von der Hamburger Straße in Richtung Celler Straße.

Zu diesem Zeitpunkt stand die untergehende Sonne bereits so tief, dass sie die Autofahrerin stark blendete. Dadurch übersah die 73-Jährige eine rote Ampel, wie Zeugenaussagen bestätigen. Daraufhin kollidierte der Pkw mit einem 41-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte. Der Polo erfasste den Fußgänger und verletzte ihn schwer.

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Das Auto der Frau war wegen der Beschädigungen an der Front und der Windschutzscheibe nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Autofahrerin ein.

