Mann schlägt wahllos Passanten vor dem Braunschweiger Schloss

Ein höchst aggressiver und betrunkener Mann aus dem Kreis Goslar hat am Montagmittag für Unruhe vor den Schloss Arkaden in Braunschweig gesorgt. Wie die Polizei berichtet, hatte er gegen 13 Uhr am Platz am Ritterbrunnen mehrere Passanten geschlagen, darunter soll sich auch ein Kind befunden haben.

Ein 18-Jähriger meldete den Vorfall der Polizei – auch er sei grundlos geschlagen worden. Beim Eintreffen der Beamten zeigten sofort diverse Zeugen auf den 33-Jährigen aus Goslar. Er verhielt sich sehr aggressiv, ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Er wurde in Polizeigewahrsam gebracht, gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei sucht dafür jetzt nach einem Jungen, der von dem Mann geschlagen wurde. Bekannt ist nur, dass er einen Rucksack trug. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer (0531) 4763115.

