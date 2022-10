Braunschweig: Auto schneidet Rollstuhlfahrer – Mann verletzt

Braunschweig. Auf der Salzdahlumer Straße hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet: Ein Rollstuhlfahrer wurde zu Fall gebracht und kam ins Krankenhaus.

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Braunschweig einen Rollstuhlfahrer mit Handbike geschnitten, dadurch zu Fall gebracht und ist anschließend weitergefahren. Der Unfall geschah Polizei-Angaben zufolge gegen 18.15 Uhr in der Salzdahlumer Straße.

Demnach fuhr der 31-jährige Rollstuhlfahrer mit seinem Handbike stadteinwärts. In Höhe des Klinikums musste er wegen der dortigen Baustelle vom Radweg auf die Straße ausweichen. Dort schnitt ihn ein weißer Kleinwagen mit Aufschrift. Auch wenn es keinen Zusammenstoß gab, fiel der Mann hin.

Braunschweiger Polizei sucht Ersthelfer – und weitere Zeuginnen und Zeugen

Ein Zeuge, der sich hinter dem weißen Auto befunden hatte, stieg aus und half dem Rollstuhlfahrer auf. „Zunächst hatte er keine Beschwerden, musste jedoch im Nachgang im Krankenhaus behandelt werden.“

Die Polizei sucht nun nach dem Ersthelfer sowie nach weiteren Zeugen des Unfalls – und nach Hinweisen zum verursachenden Fahrzeug. „Es ist nicht auszuschließen, dass der Unfallverursacher den Unfall nicht mitbekommen hat.“ Zuständig ist der Verkehrsunfalldienst – erreichbar unter der Telefonnummer (0531) 4763935.

