Zur Verleihung des Titels „Schule der Vielfalt*“ für das Gymnasium Neue Oberschule in Braunschweig hatte sich viel Besuch angekündigt (von rechts): Sozialdezernentin Christine Arbogast, Pascal Mennen und Sandra Wolf vom Queeren Netzwerk Niedersachsen, NO-Direktorin Aida Senkpiel, Léon Ruffer und Julia Arndt, Projektkoordination an der NO, sowie AG-Schülerinnen und Schüler.