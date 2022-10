Filmpremiere in Braunschweig: Staraufgebot bei „Der Nachname“

An schrecklich-schönes Familien-Kuddelmuddel hatten wir uns bei „Der Vorname“ ja schon gewöhnt. Alle erinnern sich: Ogottogott, das Kind soll mit Vornamen ausgerechnet Adolf heißen … Und was dann rauskommt, ist zwar ein übelst boshafter Fake, der aber doch Abgründe an verborgenen und verdrängten Konflikten hervor spült.

Schon „Der Vorname“ war mit 1,2 Millionen Zuschauern ein Kassenerfolg

Die hochkarätig besetzte Darstellerriege (Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi, Janina Uhse) hatte schon damals viel Spaß bei den Dreharbeiten, und es soll, wie wir jetzt lesen, schnell ein geflügeltes Wort dabei gegeben haben: Die unbedingte Fortsetzung dieser bissigen Psycho-Chose – übrigens auch ein Kassenerfolg mit 1,2 Millionen Zuschauern – kann nur „Der Nachname“ heißen.

Tja, und nun ist es tatsächlich so weit. Regisseur Sönke Wortmann legt nach, lässt die Mitglieder dieser schrecklich komplizierten Familie wieder aufeinander los. Sie lieben und sie zerfetzen sich, diesmal in einer Art vulkanischer Endzeitlandschaft auf Lanzarote. Dorthin treibt es sie nicht ganz unerwartet in einen Clan-Kleinkrieg zwischen Urlaubsparadies und Seelen-Bootcamp.

Unsere Zeitung zeigt „Der Nachname“ am Mittwoch, 19. Oktober, um 20 Uhr vorab als BZ-Filmpremiere im Braunschweiger Astor-Kino.

Auch Haschkekse lassen die Situation auf Lanzarote weiter eskalieren

Lesen wir doch zur Einstimmung einmal hinein in die Inhaltsangabe des Filmverleihs: „Kaum sind das Ehepaar Stephan und Elisabeth mit den frisch gebackenen Eltern Thomas und Anna auf Lanzarote eingetroffen, brechen in der Familie Böttcher neue Konflikte auf. Nicht nur erkennen Thomas und Elisabeth ihr geliebtes Familiendomizil kaum wieder, viel schlimmer noch: Ihre Mutter Dorothea und Adoptivsohn René haben ihre Beziehung auf der kanarischen Insel in jeder Hinsicht vertieft und verkünden ihren Kinderwunsch! In diversen Allianzen wird heftig über komplizierte Erbfolgen, unmögliche Schwangerschaften und das moderne Verständnis von Familie gestritten – wobei die Sonne auf der Kanareninsel, die Reize einer jungen Weinbäuerin und die Wirkung von Haschkeksen die Situation weiter eskalieren lassen.“

Noch Fragen? Ja: Wie soll man sich als möglicher Neueinsteiger, aber auch als Zuschauer von „Der Vorname“ in diesem Clash of Clan eigentlich zurechtfinden? Wer mit wem? Nicht gerade leicht, wie eine Umfrage unter Testsehern von „Der Nachname“ ergab. Aber lösbar. Als Konsequenz wurde der Anfang des Films umgestaltet. Jetzt hört das Publikum laut Presseinformation zum Film „Iris Berbens Erzählerinnenstimme, die aus Dorotheas Sicht diese schrecklich nette Familie mit allen Verwandtschaftsgraden noch mal vorstellt“.

Den Rest schaut euch bitte mal selbst an.

nos

