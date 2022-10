Veterinäramt Braunschweig schnappt zu: Hilde sucht neues Zuhause

Braunschweig. Acht Wasserschildkröten in Braunschweig sichergestellt. Lesen Sie, was Hilde jetzt braucht.

Immer wieder muss das Veterinäramt der Stadt durchgreifen. Jetzt wurden erneut acht Wasserschildkröten sichergestellt. Darunter auch die Gewöhnliche Moschussschildkröte Hilde.

Hilde muss vom neuen Besitzer ganzjährig im Aquarium gehalten werden

Hilde kann nun vom Tierheim Braunschweig artgerecht an einen neuen Besitzer vermittelt werden. Moschussschildkröten sind Einzelgänger und können ganzjährig im Aquarium gehalten werden, heißt es dort.

Das Aquarium sollte eine Größe von mindestens 100 x 50 cm haben. Der Wasserstand müsse den manchmal nicht so schwimmbegabten Reptilien angepasst sein, so das Tierheim. Und „Hilde“ brauche Klettermöglichkeiten, um an die Wasseroberfläche zu gelangen.

Als Wechselwarmes Tier könne sie ihre Körpertemperatur nicht selbstständig regulieren und benötige auch einen Sonnenplatz mit einer Wärmelampe und spezielles UV-Licht.

Kontakt zum Braunschweiger Tierheim

Wer Interesse an Hilde oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: (0531) 50 00 07. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr.

Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

red.

