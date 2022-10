Braunschweig: Auto brennt – Polizei ermittelt zur Ursache

Braunschweig. Das Auto stand in der Nacht zu Montag in einem Parkstreifen der Julius-Konegen-Straße. Warum das Heck in Flammen aufging, wird nun ermittelt.

In Braunschweigs Nordwesten hat in der Nacht zu Montag ein Auto aus bislang nicht geklärter Ursache gebrannt. Die Polizei sucht deshalb nun nach Zeugen zum Feuer.

Demnach geriet das Auto der Marke Alfa Romeo am 24. Oktober gegen 3.55 Uhr in Brand – zunächst war das Heck betroffen. Der Wagen stand auf einem Parkstreifen in der Julius-Konegen-Straße. Feuerwehr und Polizei wurden durch den „Entdecker des Brandes“, einem 56-jährigen Braunschweiger, alarmiert. So konnte der Brand zeitnah gelöscht werden.

An dem Alfa Romeo entstand ein erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 4762516 entgegen.

