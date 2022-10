Braunschweig. Ex-Kaufhof, Burgpassage, Ex-Karstadt: Wie wird es mit den markanten Leerständen in prominenter Lage weitergehen?

Karstadt am Gewandhaus (oben): geschlossen seit September 2021. Kaufhof am Bohlweg: geschlossen seit Oktober 2020. Burgpassage: Fast komplett leer seit 2018, seit diesem Sommer ist der Durchgang geschlossen.

Leerstände Leerstand: Drei große Fragezeichen in Braunschweigs Innenstadt

Seit zwei Jahren gibt es den Braunschweiger „Innenstadt-Dialog“. Auf Initiative der Stadtverwaltung diskutieren verschiedene Akteure, darunter auch Gewerbetreibende und Eigentümer, wie die Innenstadt attraktiv bleibt und Menschen anzieht. Es gibt viele Ideen, manches wurde auch schon umgesetzt, unter anderem mit Hilfe von Fördergeldern des Landes.

So fand zum Beispiel im Sommer eine Rollschuh-Disko vorm Schloss statt. Es gab ein „Dinner in White“ mit mehr als 1500 Gästen sowie einen Stadtstrand vorm Rathaus und auf dem Kohlmarkt. Außerdem lockte das Stadtsommervergnügen mit Riesenrad und Karussells viele Menschen an. Und im Rahmen des Projektes „GROSS FORM ART“ der Art Braunschweig gGmbH haben Graffitikünstler im Kultviertel und im Magniviertel Fassaden ein neues Outfit verpasst.

Volksbank: Wir sind in Gesprächen mit der Stadtverwaltung – Es ist alles noch offen

Es tut sich also einiges. Aber grundsätzliche Fragen stellen sich weiterhin – vor allem diese: Mit welchem Angebot abseits von Einzelhandel und Gastronomie kann die Innenstadt künftig Menschen anziehen? Denn darauf wird es entscheidend ankommen. Eine Chance könnten die beiden leerstehenden Warenhäuser bieten: Vor zwei Jahren hatte Galeria Kaufhof am Bohlweg für immer die Türen geschlossen. Und vor einem Jahr hat Karstadt das Gebäude am Gewandhaus verlassen.

Welche Ideen gibt es dazu? Abriss und Neuentwicklung der Flächen – oder Umbau und andere Nutzung? Die Volksbank BraWo, Eigentümerin des einstigen Kaufhof-Gebäudes, hat offensichtlich nach wie vor verschiedene Vorstellungen, aber noch nichts Spruchreifes. Auf Anfrage teilt Pressesprecher Daniel Dormeyer mit: „Wir sind in Gesprächen mit der Stadtverwaltung. Es ist noch alles offen. Nähere Infos zu unseren Planungen können wir aktuell nicht liefern.“

Seitens der Stadtverwaltung heißt es dazu: „Was mit der Liegenschaft geschehen soll, liegt zunächst in der Verantwortung der Eigentümerin. Ein Abriss ist eine mögliche Option, die in den Gesprächen erörtert wurde, ebenso wie städtebauliche Fragen im gesamten Umfeld“, sagt Stadtsprecher Rainer Keunecke.

Musikschule wurde immer wieder ins Gespräch gebracht

Ein Abriss böte die Möglichkeit, das Magniviertel viel stärker an die Innenstadt anzubinden. Von einzelnen Politikern war aber unter anderem auch die Idee geäußert worden, das Gebäude zu erhalten und die Städtische Musikschule dort unterzubringen. Für sie wird zurzeit im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ein Standort für einen Neubau gesucht. Außerdem wird der Bau eines Konzertsaals geprüft. Keunecke zufolge sollen die Ergebnisse Anfang 2023 öffentlich vorgestellt werden. „Die Stadtverwaltung wird den Ratsgremien dann auch einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen machen.“

Übrigens: Auch das einstige Karstadt-Gebäude kann sich manch einer als Standort der Musikschule vorstellen – mit entsprechendem Umbau. Eigentümer ist der Braunschweiger Unternehmer und New-Yorker-Chef Friedrich Knapp. Er war für eine Anfrage nicht zu erreichen. Vor zwei Jahren hatte er unserer Zeitung gegenüber grundsätzlich gesagt: „Es gibt mehrere Optionen. Vielleicht wird es ja ein Museum? Das würde wenigstens die Besucherfrequenz in der Innenstadt erhöhen.“

Burgpassage: Projektentwickler äußert sich nicht

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gibt es Kontakt mit Knapp. „Allerdings ist es Sache des Eigentümers, seine aktuellen Pläne mit diesem Gebäude zu erläutern“, so Stadtsprecher Keunecke. Zu der Frage, welche Art einer Nachnutzung die Stadt bevorzugen würde oder ob ein Abriss als sinnvoll erachtet würde, äußerte er sich nicht.

Das dritte große Fragezeichen neben den leerstehenden Warenhäusern ist die Burgpassage. Nach dem Auszug von Tchibo wurde der Durchgang im Sommer komplett geschlossen. Was aus dem geplanten Umbau zur Burggasse wird, ist weiter offen. Der Projektentwickler Development Partner antwortet nicht auf Anfragen.

