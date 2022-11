Das Snodekk auf dem Parkhaus in der Steinstraße in Braunschweig soll ab 22. November wieder öffnen (Symbolbild)

Kultviertel in Braunschweig Trotz Gaskrise – auch das Snodekk kehrt in Braunschweig zurück

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr stellt das Soldekk in der Braunschweiger Innenstadt, die Dachterrasse auf dem Parkhaus in der Steinstraße, gemeinsam mit Partnern wie der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK), der Solvis GmbH, der Agentur eventives, einigen Gastronomen sowie dem Kultviertel-Verein wieder das Snodekk auf die Beine – eine Art Weihnachtsmarkt über den Dächern der Stadt.

Veranstalter: „Resonanz im vergangenen Jahr war unglaublich. Irgendwie muss es uns auch in diesem Jahr wieder gelingen“

Am 22. November wird laut einer Pressemitteilung eröffnet – Reservierungen sind bereits möglich, teilen die Veranstalter mit. Nicolas Petrek und seine Mitstreiter sind trotz des goldenen Herbstes bereits in Weihnachtsstimmung, heißt es. „Das Snodekk bereiten wir schon seit mehreren Wochen vor. So idyllisch die Stimmung auf dem winterlichen Markt auch ist, so aufwendig ist auch sein Aufbau“, skizziert der Soldekk-Betreiber.

Jedoch: „Die Resonanz im vergangenen Auftaktjahr war unglaublich. Deswegen war klar: Irgendwie muss es uns auch in diesem Jahr wieder gelingen.“

Zu erwarten ist laut Veranstalter wieder eine Kombination aus gastronomischen Angeboten, Kunsthandwerk, Mitmachaktionen, kleinen Sonderveranstaltungen und einer weihnachtlichen Open-Air-Atmosphäre.

Definitiv wieder an Bord ist laut Veranstalter eine Eisstock-Bahn, auch ist im Dezember ein Gospelchor auf dem Dach des Parkhauses Steinstraße zu Gast. Ebenfalls wieder möglich soll es für Gruppen sein – etwa für Betriebe, Vereine oder Freundeskreise –, Reservierungen für besondere Anlässe vorzunehmen, „wahlweise mit inkludierten Speisen und Getränken sowie interaktiven Aktionen wie Eisstockschießen“.

Eingeläutet wird die Snodekk-Saison am 22. November, der letzte Öffnungstag soll der 29. Dezember sein

„Das kam im Jahr 2021 überaus gut an, und auch in diesem Jahr ist das Interesse bereits groß“, so Petrek. Reservierungen ab acht bis 50 Personen könnten direkt über die Website www.snodekk.de vorgenommen werden, darüber hinaus und bei speziellen Wünschen werde ein individuelles Angebot zusammengestellt. Ebenso gebe es die Möglichkeit, Gutscheine für das Snodekk zu erwerben.

Eingeläutet wird die Snodekk-Saison am 22. November, der letzte Öffnungstag wird laut Veranstalter der 29. Dezember sein. Montags bis freitags ist das winterliche Vergnügen von 16.30 Uhr bis mindestens 22 Uhr geöffnet, samstags von 14 bis mindestens 22 Uhr – und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Am 24. und 25. Dezember sei geschlossen, heißt es.

Der Eintritt zum Snodekk ist frei. Weitere Informationen unter www.snodekk.de

