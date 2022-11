Ohne Maske, falsches Attest? Braunschweigerin will keine Strafe

Privatinsolvenz, schwere Depressionen, Scheidung, ein seit Jahren vergebliches Warten auf eine geschlechtsangleichende Operation. Schon bei der Feststellung der Personalien flackert im Gerichtssaal das Unglück auf. „Es war ein bisschen viel in meinem Leben“, bekennt die 51-Jährige. Deshalb jetzt Erwerbsminderungsrente, 30 Prozent Schwerbehinderung. Doch um all das geht es in diesem Prozess vor dem Braunschweiger Amtsgericht nicht – oder nur am Rande.

Strafbefehl nach Polizeikontrolle bei Montags-Demo

Es geht um ein Attest, das eine in der Öffentlichkeit als scharfe Kritikerin der Corona-Schutzmaßnahmen bekannte Ärztin aus Offenbach der 51-Jährigen ausgestellt hat. Danach ist die Braunschweigerin aus medizinischen Gründen von der Pflicht zum Maskentragen und Hände-Desinfizieren befreit. Während eines Montagsspaziergangs gegen die Corona-Maßnahmen präsentierte sie als Teilnehmerin Polizeibeamten bei einer Kontrolle die Bescheinigung.

Daraufhin erhielt sie einen Strafbefehl über 700 Euro Geldstrafe wegen „Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses im Rechtsverkehr“. Eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr stehen auf dieses Vergehen. Bei der Offenbacher Ärztin habe sie sich nie persönlich vorgestellt und sei nie von ihr untersucht worden, lautet der Vorwurf.

Frage vor Gericht: Hat die Ärztin die Braunschweigerin untersucht?

Die so Beschuldigte hat Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Nun sitzt sie vor der Amtsrichterin, um sich gegen die Geldstrafe zu wehren. Das Problem sei: Ihr Anwalt habe das Mandat niedergelegt. Sie spricht von Diskriminierung. Er habe sie in die Reichsbürger-Ecke gestellt. Dabei habe sie mit Reichsbürgern nichts zu tun.

Das Attest, beharrt sie, sei nicht gefälscht: Die Ärztin habe damals an einer Demo auf dem Braunschweiger Schlossplatz teilgenommen. Danach habe sie die Medizinerin im Haus einer Bekanntem getroffen. „Ich habe sie gebeten, mich zu untersuchen. Und das hat sie auch getan.“ Mit welchem Ergebnis? „Das möchte ich nichts sagen, und ich entbinde auch die Ärztin nicht von ihrer Schweigepflicht.“

Strafverfahren gegen die Ärztin wegen vieler falscher Atteste

Der Amtsrichterin sind da allerdings ein paar Dinge aufgefallen. Das Attest sei sehr untypisch für eine Ärztin, stellt sie fest. Zum Beispiel fehle eine Diagnose. Und eine Depression befreie gemeinhin nicht von einer Maskenpflicht. Außerdem gebe es gegen die Ärztin schon mehrere Strafverfahren: einen Strafbefehl und eine Anklage. Sie soll solche Atteste in immer gleichem Wortlaut für viele Menschen ausgestellt haben, die mit der Corona-Politik hadern.

Die Beschuldigte beeindruckt dieser Einwand nicht: Selbst wenn die Ärztin Atteste am Fließband ausgestellt haben sollte, habe sie davon nichts gewusst. „Ich wurde ordnungsgemäß untersucht, mehr zählt für mich nicht.“

Sollte es tatsächlich so gewesen sein, sähe auch die Richterin keinen Gesetzesverstoß. Wenn ein Arzt nach einer Untersuchung ein Attest ausstelle, könne der Patient darauf vertrauen, dass er sich entsprechend – also etwa ohne Schutzmaske – in der Öffentlichkeit bewegen dürfe.

„Was hat das Attest gekostet?“, will die Richterin wissen. Antwort: „Ich weiß nicht mehr, was ich gezahlt habe. Ich glaube, gar nichts.“ Die Ärztin habe es ins eigene Ermessen gestellt.

Ärztin als Zeugin geladen

Das Gericht hatte die Ärztin als Zeugin zum Prozess geladen. Doch ließ sie über ihren Anwalt ausrichten, dass sie sich bis Mitte November auf einer Auslandsreise befinde. Die Richterin schlägt vor, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 300 Euro einzustellen. Dann gebe es auch keinen Eintrag ins Strafregister.

Zwei Vorstrafen sind dort bislang eingetragen. Die Pandemie hat die 51-Jährige kriminalisiert. Einmal soll sie auf einer Demo in Kassel Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben, ein zweites Mal wurde sie nach einer Corona-Demonstration in Berlin vom Amtsgericht Tiergarten verurteilt.

Beschuldigte will „kompletten Freispruch“

Indes sieht sie sich selbst als Opfer der Staatsmacht. In beiden Fällen sei sie von Polizeibeamten angegriffen und in Berlin sogar geschlagen worden. „Ich bin ein friedlicher Mensch. Ich bin nur für meine Meinung auf die Straße gegangen.“ Die Corona-Beschränkungen nennt sie einen Grundrechtsklau. „Damit bin ich in keiner Weise einverstanden.“

Einverstanden ist die Beschuldigte auch nicht mit einer Einstellung des Verfahrens. „Ich bin zu hundert Prozent unschuldig. Mir geht es um einen kompletten Freispruch.“

Was bedeutet: Der Prozess wird fortgesetzt. Als Zeuginnen sollen die Offenbacher Ärztin wie auch die Bekannte der Beschuldigten vernommen werden, in deren Wohnung die ärztliche Untersuchung stattgefunden haben soll. Neuer Termin von Amts wegen.

