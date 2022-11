Sperrung in Braunschweig: Buslinie wird ab Montag umgeleitet

Braunschweig. Wegen Baumaßnahmen kommt es zu Straßensperrungen in Rautheim in Braunschweig. So will die BSVG eine gute Busanbindung sicherstellen.

Aufgrund von Bauarbeiten an einem neuen Kreisverkehr in Rautheim wird die Braunschweiger Straße ab kommendem Montag, 7. November, im betroffenen Abschnitt gesperrt. Die Buslinie 412 wird daher ab Betriebsbeginn am Montag, 7. November, umgeleitet, teilt die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) mit. Voraussichtlich gilt diese bis Montag, 28. November.

Die Linie 412 wird nach Angaben des Verkehrsunternehmens in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen „Katholischer Friedhof“ und „Rautheimer Straße“ über die Rautheimer Straße mit Bedienung der Haltestelle „Vincent-van-Gogh-Ring“ umgeleitet. Die Haltestellen „Noetherstraße“, „Paxmannstraße“, „Dorflage“, „Triftstraße“ und „Reitlingstraße“ können nicht bedient werden.

Zusätzliche Busanbindung für den Braunschweiger Stadtteil Rautheim

Um trotz der Baumaßnahme eine viertelstündliche Anbindung Rautheims in den Hauptverkehrszeiten zu gewährleisten, wird die Linie 412 durch einen zusätzlichen Bus, der im Ringverkehr fährt, verstärkt. Dieser wird montags bis freitags zwischen 6.30 und 9 Uhr sowie 12.30 und 18 Uhr eingesetzt und fährt über die Haltestellen „Helmstedter Straße“, „Katholischer Friedhof“, „Reitlingstraße“, „Triftstraße“, „Dorflage“, „Paxmannstraße“, „Boltenberg“, „Kreuztor“, „Triftstraße“, „Reitlingstraße“ und „Katholischer Friedhof“.

Anschließend startet er seine Route an der Haltestelle „Helmstedter Straße“ erneut. An dieser erhalten die Passagiere der Buslinie Anschluss an die Linie 4. Voraussichtlich ab Freitagmittag sind die Fahrten des Ringverkehrs in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) hinterlegt und können beispielsweise über die App „Meine BSVG“ abgerufen werden, informiert die BSVG.

Weitere Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Auf der Linie 437 muss zudem die Verstärkerfahrt um 7.01 Uhr ab „Rautheimer Straße“ über Klein Schöppenstedt in Richtung „Sally-Perel-Gesamtschule“ angepasst werden: Der Bus fährt 3 Minuten früher an der Haltestelle „Rautheimer Straße“ ab und kann die Haltestelle „Noetherstraße“ nicht bedienen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de