Päckchen für Braunschweig – es geht wieder los!

Die Regale sind aufgebaut, das Lager in der Kreuzstraße steht bereit: Die Ehrenamtlichen vom Verein „Päckchen für Braunschweig“ stehen in den Startlöchern. Nun sind die Braunschweiger gefragt: Sie können ab sofort Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Familien eine Weihnachtsfreude bereiten. Und: Sponsoren werden auch noch gesucht.

Die Aktion „Päckchen für Braunschweig“ ist in diesem Jahr nötiger denn je. Viele Familien, in denen das Geld schon vorher knapp war, sind durch die Inflation und die hohen Energiepreise besonders gebeutelt: Das Geld reicht nur noch für das Nötigste. Die Geschenke zu Weihnachten dürften in diesem Jahr in vielen Familien deutlich dürftiger ausfallen. „Gerade bei Alleinerziehenden ist die Not oft groß“, weiß Julia Swiatkowski (20).

Jeder kann mitmachen und einen Schuhkarton mit Geschenken füllen

Seit fünf Jahren organisiert die Vereinsvorsitzende mit ihrem treuen Team ehrenamtlicher Helfer die Aktion „Päckchen für Braunschweig“. Der Verein arbeitet mit Wohlfahrtsorganisationen wie Awo, Caritas und DRK und anderen Hilfsorganisationen zusammen. Diese melden dem Verein, wie viele Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder sie benötigen und übernehmen auch die Verteilung.

Jeder kann mitmachen. Es ist ganz einfach: Man nimmt einen leeren Schuhkarton, überlegt sich, wem man eine Freude machen will (zum Beispiel: Junge, 12 Jahre) und füllt den Karton mit kleinen, dem Alter entsprechenden Geschenken im Wert von 15 bis 20 Euro. Zuletzt waren es lediglich 10 bis 15 Euro, aber Swiatkowski weiß: „Ein Karton mit Geschenken für 10 Euro sieht nicht mehr so aus wie vor fünf Jahren. Deshalb haben wir den Wert erhöht.“

Den Karton verpackt man weihnachtlich – und zwar so, dass sich der Deckel weiterhin abnehmen lässt. Dazu müssen Karton und Deckel separat mit Geschenkpapier eingepackt werden. Das ist wichtig, damit die Vereinsmitglieder einen prüfenden Blick auf die Inhalte werfen und notfalls eingreifen können. Der Verein organisiert die Sammlung und übergibt die fertigen Päckchen den Verbänden und Organisationen.

Auch in Wolfsburg, im Kreis Peine und in Sickte werden Päckchen gesammelt

17 Annahmestellen stehen bereit, erstmals auch in Vechelde, Wendeburg, Peine und Sickte. Wolfsburg beteiligt sich seit letztem Jahr ebenfalls: Dort ist der Partnerverein „Päckchen für Wolfsburg“ aktiv.

Im vergangenen Jahr kamen rund 3.900 Päckchen zusammen. Das war Rekord. „Gerne würden wir die 4000er-Marke knacken. Aber uns ist bewusst, dass das Geld in sehr vielen Haushalten diesmal knapper ist“, weiß Julia Swiatkowski. Sie hofft, dass die Spendenbereitschaft dennoch ungebrochen sein wird. Wichtig: Der Verein ist noch auf der Suche nach Sponsoren und freut sich über finanzielle Unterstützung.

Wann geht’s los? Sofort – die Annahme läuft bereits! Annahmeschluss ist am 9. Dezember.

ANNAHME UND KONTAKT

- 17 Annahmestellen gibt es in Braunschweig und im Kreis Peine, zum Beispiel: Schuhhaus Zumnorde in den Schloss Arkaden, sechs dm-Filialen, u.a. im Brawo-Park, in den Schloss-Arkaden und am Damm; Jugendzentren Stöckheim und Heidberg. Alle Annahmestellen unter https://paeckchen-bs.de/weihnachten-2022/

- Das kommt in den Karton: neues und ungebrauchtes Spielzeug, Brettspiele, Schulsachen, Stifte, Malbücher, Kinogutscheine, Kosmetik, Schokolade, Bonbons etc. Das kommt nicht in den Karton: Medikamente, verderbliche Lebensmittel, zerbrechliche und spitze Gegenstände, Gebrauchtes und Kaputtes.

- Kontakt: info@päckchen-bs.de oder (0176 76609052)

