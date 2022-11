Stadt Braunschweig sucht fieberhaft nach Platz für Flüchtlinge

Die Stadtverwaltung hat die Stadtbezirksräte und Ratsgremien in Braunschweig über die aktuelle Situation zur Unterbringung von Geflüchteten informiert. Folgendes sind dabei laut einer Pressemitteilung der Stadt Braunschweig die wichtigsten Fakten:

Für Braunschweig hat das Land Niedersachsen im Oktober eine Verteilquote von 1535 Menschen für voraussichtlich sechs Monate angekündigt. Dies bedeutet laut Stadt eine Vervierfachung des bisherigen Kontingents – „und rechnerisch eine Zuweisung von bis zu 59 Personen wöchentlich (bislang waren es 60 im Monatsschnitt)“.

Die derzeit zur Verfügung stehenden Kapazitäten in den vorhandenen Standorten zur Unterbringung von Flüchtlingen im Asylverfahren würden in absehbarer Zeit „nahezu ausgeschöpft sein“.

Auch die temporär eingerichteten Flüchtlingsunterkünfte im Vienna Hotel, den Sporthallen Arminiusstraße und Rheinring sowie in der Sporthalle Naumburgstraße würden „aller Voraussicht nach in absehbarer Zeit belegt sein“.

Aus der Mitteilung der Stadt: „Derzeit liegt das Augenmerk auf der Unterbringung der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine. Nach derzeitigem Stand sind ca. 270 Personen in den Sporthallen und in der DRK-Flüchtlingsunterkunft ,Vienna Hotel’ untergebracht.“

Errichtung von weiteren Flüchtlingswohnheimen für die langfristige Unterbringung von Flüchtlingen im Stadtgebiet wird geprüft

In den bestehenden Flüchtlingsunterkünften waren demnach im Oktober 2022 insgesamt 713 Menschen untergebracht. In den bestehenden Flüchtlingsunterkünften gebe es „einschließlich der Plätze in der noch zu eröffnenden Otto-von-Guericke-Str. 1 (voraussichtlich Ende November) noch rund 250 freie Plätze“. Das bedeute, aktuell stünden rund 700 freie Plätze für 1535 zugewiesene Personen zur Verfügung. Diese setzten sich aus freien Plätzen in den Zwischenunterkünften (Sporthallen und „Vienna Hotel“) und den Plätzen in den bereits bestehenden Flüchtlingsunterkünften zusammen.

Konsequenz laut Stadt: „Es werden deshalb weitere mittelfristige Unterbringungsmöglichkeiten in Betracht gezogen.“ Hier biete sich laut Stadtverwaltung zum Beispiel das Messegelände „Harz und Heide“ für die Errichtung sogenannter Leichtbauhallen an. Dies werde derzeit intensiv geprüft.

Auch die Errichtung von weiteren Flüchtlingswohnheimen für die langfristige Unterbringung von Flüchtlingen werde im Stadtgebiet geprüft. Hierzu würden die bereits im Jahr 2015 identifizierten, jedoch nicht realisierten Standorte für Flüchtlingswohnheime in den Fokus genommen.

Im Ergebnis werden folgende Standorte für die Errichtung von weiteren Wohnunterkünften vorgeschlagen:

Ölper, Biberweg 32 (neben der bestehenden Einrichtung, bis zu 100 Plätze). Die Verfügbarkeit des Grundstücks sei gegeben, der Standard-Grundriss der Wohnheime könne vollständig abgebildet werden. Der geplante Kinderspielplatz könne daneben verwirklicht werden.

Lamme, Bruchstieg 3 (bis zu 100 Plätze). Das Grundstück sei spätestens ab Oktober 2023 verfügbar, bis dahin landwirtschaftlich verpachtet.

Melverode, Glogaustraße 9

und Gartenstadt, Alte Frankfurter Straße 185 (jeweils 50 bis 60 zusätzliche Plätze). Die Grundstücke seien verfügbar, so die Stadt.

Die entsprechenden Beschlüsse sollten kurzfristig den städtischen Gremien vorgelegt werden. Planungsgrundlage der neuen und ergänzenden Gebäude zur langfristigen Unterbringung sollen demnach die gleichen Module sein, die bereits 2016 realisiert wurden. „Diese Vorgehensweise spart nicht nur Planungszeit und -kosten, sie hat sich auch in Umsetzung und Nutzung bewährt“, heißt es bei der Stadtverwaltung.

Die Nutzung der bisherigen Wohnmodule mache zum einen deutlich, „dass die Verweildauer der Geflüchteten zum Teil deutlich länger ist als ursprünglich geplant, da Anmietmöglichkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt nur eingeschränkt vorhanden sind“.

Zum anderen habe aber auch „die temporär bereits praktizierte Alternativ- oder Zwischennutzung als Studierendenwohnheim die Flexibilität unter sich verändernden Bedarfen“ gezeigt.

Die Variante Studierendenwohnheim zeige, dass eine langfristige Nutzung der Wohnmodule unter wechselnden Konstellationen sichergestellt sei. Das ermögliche die Option, die Nutzung der Wohnmodule im Bedarfsfall auch für andere Gruppen oder soziale Problemlagen zu öffnen – etwa für Menschen mit geringerem Einkommen.

red.

