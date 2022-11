Braunschweiger Kiosk Gliesmaroder Straße: Essen wie bei Mama

Muazzez Türk steht in ihrem Kiosk an der Gliesmaroder Straße vor dem Tresen mit den frisch gekochten Gerichten.

Kaffee, Zahnpasta, Toilettenpapier, Zigaretten, Sekt, Zeitung – alles da, was im Leben plötzlich fehlen kann. Der klassische Kiosk. Aber der Kiosk an der Gliesmaroder Straße 12 hat noch mehr zu bieten: Frisch gekochtes Essen in reichlicher Auswahl. Gegessen wird gleich an den kleinen Tischen im Verkaufsraum oder an den Sitzplätzen vor der Tür. Und auch zum Mitnehmen. Gern in mitgebrachten Behältern.

Bulgur und Lasagne, Rosenkohl und Schafskäse, Oliven, Salate, Nudelauflauf, Reis, Hähnchen – rund acht verschiedene, täglich wechselnde Gerichte sind in der Auslage, zwei Sorten für 7 Euro, drei Sorten für 8 Euro.

Täglich wechselnde Gerichte gehören zum Angebot im Kiosk von Muazzez und Ismail Türk. Foto: Bernward Comes

Noch keine Preiserhöhungen geplant? Trotz der steigenden Kosten? „Nein“, sagt Chefin Muazzez Türk, „wir versuchen, die Preise zu halten. Neben den Menschen aus der Nachbarschaft sind ein Großteil unserer Stammgäste Studenten, da ist das Geld oft knapp“, weiß sie genau. Für viele Studierende aus der angrenzenden Uni ist ihr Kiosk eine Art Familienersatz. „Gerade die jungen Menschen aus dem Ausland sind hier anfangs oft sehr allein“, sagt Muazzez Türk.

Ein gutes Essen, ein gutes Gespräch – manchmal wirkt das wie eine Therapiestunde

Mit ihrer optimistischen und fröhlichen Art gibt die 52-Jährige ihren Gästen neben dem guten Essen auch gute Ratschläge mit, und häufig bleibt die Arbeit liegen, und sie nimmt sich Zeit für ein längeres Gespräch. „Ich bin nicht ausgebildet, aber ich habe eine gute Menschenkenntnis“, erklärt Muazzez Türk. Neulich bekam ein Professor von der Uni zufällig ein solches Gespräch mit. Hinterher sagte er zu ihr: „Das hätte keine Therapeutin besser machen können. Normalerweise müssten sie 200 Euro pro Stunde bekommen.“

Marica Rapior (links) ist schon seit ihrer Studienzeit Stammkundin. Inzwischen promoviert sie in Umweltpsychologie. Mit Muazzez Türk verbindet sie eine herzliche Freundschaft. Foto: Obi

Muazzez Türk und ihr Mann Ismail haben den Kiosk vor fast genau 30 Jahren eingerichtet. In den Räumen war vorher eine Gastwirtschaft. „Wir haben alles selbst gemacht, unterstützt von Verwandten und Freunden“, spricht sie von Umbau und Renovierung. „Schon meine Eltern hatten einen Kiosk, direkt nebenan“, erzählt sie aus ihrer Jugend, „damals habe ich an unserer eigenen Familie gespürt, wie es ist, wenn alle viel arbeiten. Da bleibt wenig Zeit zu kochen.“

Frisches Gemüse, frische Zutaten, frisch gekocht

Und so war das selbstgekochte Essen in ihrem Konzept ein wesentlicher Pfeiler. Wo sie das gelernt hat? „Von Mama“, sagt sie und lächelt ein bisschen traurig, die Mutter ist vergangenes Jahr gestorben. „Sie war kritisch, hat immer wieder probiert, mir gezeigt, wie es richtig geht“, sagt die Tochter, „zum Beispiel auch Gemüse schnippeln ohne viel Abfall.“ Und eine ganze Menge neuer Rezeptvorschläge holt sie sich aus dem Internet.

Ein Traumberuf? „Ja“, sagt sie, „für mich genau der richtige Platz. Aber es ist auch viel Arbeit.“ Morgens um 7.30 Uhr schließt sie auf, da war sie vorher schon einkaufen. „Beim Görge in Rautheim, da wohnen wir um die Ecke“, erzählt sie, „und der hat morgens um 7 schon die Regale mit frischer Ware eingeräumt, für mich wie ein Sechser im Lotto.“

Dann wird gekocht. So viele verschiedene Gerichte, wie geht das? „Ich habe hier Engel an meiner Seite“, lacht sie und meint damit verborgene Kräfte. „Zu Hause würde ich doppelt so lange brauchen, aber hier geht alles ruckzuck. Es ist ja auch mein Reich, von mir organisiert, alles liegt an seinem Platz.“

Muazzez Türk im Eingang zu ihrem Kiosk. Foto: Bernward Comes

Das ist zu Hause manchmal etwas anders, denn zum Haushalt gehören auch Sohn Veysel (26) und Tochter Büsra (22). Die beiden studieren Chemie beziehungsweise Elektrotechnik, erzählt die Mutter stolz. Und sie kochen genauso gern wie Mama und auch häufig für ihre Eltern. Die Eltern teilen sich die Öffnungszeiten im Kiosk, so war auch immer Zeit für die Kinder. „Das war mir wichtig“, blickt Muazzez Türk zurück, „ich hatte dadurch nie ein schlechtes Gewissen wie andere berufstätige Mütter häufig.“

„Hoffentlich wird es bald wieder so lebendig bei uns wie vor Corona“

Corona hat auch das Leben im Kiosk verändert. „Aber so allmählich wird es wieder wie früher“, freut sich Muazzez Türk und erzählt von vollem Haus und lustiger Stimmung. Aber es geht nur langsam voran. Die aktuelle Krise sei zu spüren. „Die Menschen müssen sparen“, beobachtet sie auch in ihrem Kiosk.

„Ich habe immer neue Ideen, ich muss immer etwas machen, Stillstand und Langeweile sind nichts für mich“, sagt sie. Das ist ihr anzumerken. Und ihren Gästen. Viele kommen herein, grüßen sie wie eine alte Freundin, alle sind per Du. „Die Nähe zur Uni ist so ein Geschenk für mich“, sagt Muazzez Türk, „ich lerne ganz unterschiedliche Menschen kennen, aus aller Welt, mit ganz verschiedenen Geschichten.“

Henrik Schmidt und Maximilian Hartmann (von links) sind aus dem benachbarten Tattoostudio Juwelz zum Essen rübergekommen. Freund Joschka Battermann hat sie begleitet. "Wir kommen täglich vorbei", sagen sie. Foto: OBI

Und nach dem Studium gehen viele wieder zurück in ihre Heimatländer oder wandern zum Arbeiten aus. „Ismail und ich bekommen immer wieder Grüße aus Kanada oder China, Australien oder Amerika“, erzählt sie, „viele schreiben, dass sie unser Essen vermissen.“

Und wenn die „Ausländer“ zu Besuch in Braunschweig sind, sind sie auch immer wieder zu Besuch im Kiosk an der Gliesmaroder Straße 12.

Unsere Serie: Kleine Läden bereichern Braunschweigs Stadtteile und die Innenstadt. Zwischen den großen Ketten sind sie die Farbtupfer, oft mit besonders viel Herzblut betrieben. In unserer Reihe stellen wir einige Läden und die Menschen dahinter vor.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de