Diebe stehlen Kupfer- und Stromkabel in Braunschweig

Braunschweig. An mehreren Orten im Stadtgebiet sind die Unbekannten tätig. Die Polizei registrierte etwa in der Nordstadt und in Mascherode Fälle.

Auf Kupfer- und Stromkabel hatten es in der Nacht zu Dienstag Diebe in Braunschweig abgesehen (Symbolfoto).

Für einen Schaden von mehreren tausend Euro haben Diebe von Kupfer- und Stromkabel in der Nacht zu Dienstag in Braunschweig gesorgt. Nach Angaben der Polizei trennten sie im Lampadiusring in der Nordstadt ein etwa 70 Meter langes Kupferkabel gewaltsam von einem Stromkasten einer Baustelle und stahlen es. Ein zweites Stromkabel mitsamt Steckern sowie zwei Spiegelschränken nahmen sie außerdem aus einer Tiefgarage mit. In der gleichen Nacht kam es auch im Ohefeld und in der Gmeinerstraße zu gleichgelagerten Taten.

Bereits in der vergangenen Woche kam es in Mascherode zu schweren Diebstählen von Baustellen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle im Alten Rautheimer Weg. Sie durchtrennten einen Stacheldraht und öffneten den damit gesicherten Bauzaun. Auf der Baustelle durchschnitten sie ein Starkstromkabel und zogen ein zweites Kabel aus den Steckdosen eines Baucontainers. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag, so die Polizei.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Schwerer Diebstahl in Braunschweig – Polizei ermittelt

Nur wenige Straßen weiter, Im Dorfe, kam es zu einem weiteren Diebstahl. Hier gingen die Täter einen sogenannten Baustromverteiler an. Sie brachen das Vorhängeschloss auf und entwendeten vier Starkstromkabel. Der Schaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen schweren Diebstahls.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de