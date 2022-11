Der 9. November in Braunschweig, das Erinnern, die Verantwortung

Der Himmel weint. Trotz strömenden Regens sind viele gekommen. Kränze und Blumen an der ehemaligen Synagoge in der Alten Knochenhauerstraße. Der 9. November ist ein geschichtsträchtiges, ein geschichtsschweres Datum. Das Erinnern an die Novemberpogrome 1938, den endgültigen Auftakt zu den Deportationen und zum Holocaust, ist fester Bestandteil im Kalender der Erinnerungskultur.

„Hatten die Behörden und ihre willigen ausführenden Kräfte in Hitler-Deutschland bis dahin die Juden durch Bedrohung, Demütigung, Entzug ihrer Lebensgrundlage und Ausbeutung zur Auswanderung gedrängt, so ging es mit rasant steigender Effizienz fortan um die Vernichtung jüdischen Lebens“, sagt Renate Wagner-Redding, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde und eben zur Ehrenbürgerin der Stadt ernannt.

Ist Erinnerung eine Belastung? Nein, sagt Renate Wagner-Redding, darin liegt eine unglaublich positive Kraft

Vernichtung. Erst in Deutschland. Und dann in jedem Land, in das die deutschen Truppen, gefolgt von Gestapo und SS, einmarschierten. „Wie gehen wir heute mit dieser Geschichte um? Wie mit der Verantwortung für die Gegenwart?“ Das fragt sie. In einer Zeit, sie zählt das alles auf, in der vieles wieder möglich ist, was man doch eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hatte.

Ist Erinnerung eine Belastung? Nein, sagt Renate Wagner-Redding – und zitiert die Historikerin Mirjam Zadoff, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München. Die Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit bringe viel mehr als Belastung oder Schuldgefühle. Darin liege eine unglaublich positive Kraft, aus der etwas entstehen könne. „Man sollte das Wort Verantwortung von Schuldgedanken trennen.“

Verantwortung sei ein Versprechen an die Zukunft. Wer wisse, so Zadoff, was passieren könnte, weil er weiß, was schon einmal passiert sei, der sei hellhörig, erkenne Phrasen, könne sich dagegen wehren und halte die Menschlichkeit hoch, richte sich gegen Ausgrenzung und Verrohung. „Wenn wir junge Menschen davon überzeugen können, haben wir schon viel geschafft.“

Zahlreiche Kränze werden an der Mauer der ehemaligen Synagoge niedergelegt. Foto: Peter Sierigk

Auch Oberbürgermeister Thorsten Kornblum spricht das an. Er begrüßt ausdrücklich „die vielen Schülerinnen und Schüler in beeindruckender Zahl, die heute gekommen sind“. Mit der Erinnerung am 9. November setze man ein Zeichen.

Oberbürgermeister Kornblum: Vergesst nicht, dass dies möglich war! Vergesst nicht die Umstände, die dies ermöglichten

„Wir erinnern an jene Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens, die vor 84 Jahren verhöhnt, gedemütigt, geschlagen, eingesperrt und entrechtet wurden. Sie wurden um ihre Sicherheit, ihre Existenz und ihre Heimat gebracht – und der Vernichtung preisgegeben“, so Kornblum.

Auch in unserer Stadt. „Es waren Braunschweigerinnen und Braunschweiger, Nachbarinnen und Nachbarn, Freunde, es waren Lehrer, Ärzte, Apotheker, Inhaber renommierter Geschäfte, Künstler, Kinder und Jugendliche und alte Menschen, die aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen wurden“, so Kornblum.

Heute gehe es darum, zu sagen: „Vergesst nicht, dass dies möglich war! Vergesst nicht die Umstände, die dies ermöglichten, das Schweigen, das den Taten folgte.“ Daraus erwachse eine ständige Aufgabe – und auch die notwendige Wachsamkeit: „In unserer Stadt darf kein Platz sein für Ausgrenzung und Verachtung, für Rassismus und Ausländerfeindlichkeit.“

Kantorin Sveta Kundisch trägt das Klagegebet „El male rachamim“ auf Hebräisch vor: „Gott, Du bist voll Erbarmen!“

Es sei wichtig, Toleranz und Weltoffenheit zu beweisen. Ressentiments und Rassismus hätten in Braunschweig keinen Platz, „nicht einen Zentimeter“. Nichts zu tun, das wäre „der Beginn eines erneuten Schuldigwerdens“.

Kornblum dankt allen, die am Erinnern mitwirken. Jetzt wird das Klagegebet „El male rachamim“ in deutscher Übersetzung vorgetragen. „Gott, Du bist voll Erbarmen! Der Du in den Höhen thronst, der Du Ruhe verleihst im Schatten Deiner mächtigen Allgegenwart in den heiligen, himmlischen Sphären – den Unberührten, die leuchten wie die schillernden Himmelsgewölbe für unsere Brüder und Schwestern – die Heiligen und Reinen,die ermordet und verbrannt wurden, weil sie Dir treu blieben in Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen, Theresienstadt, Buchenwald, Bergen-Belsen, Majdanek, Treblinka“, heißt es darin. „Für das Andenken ihrer Seelen öffne ihnen die Tore des Lichts und des ewigen Lebens.“

Dann trägt Kantorin Sveta Kundisch es auf Hebräisch vor. Der Regen hat nachgelassen. „Im Paradies mögen sie aufgenommen sein. Gott – nimm sie unter Deinen Frieden zum ewigen Leben auf. Lasst uns darauf sagen: Amen!“

