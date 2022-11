Randale in Braunschweiger Hochhaus – Polizei fasst Jugendlichen

In der Nacht zu Donnerstag rückte die Polizei aus, als Jugendliche in Braunschweig ein Hochhaus verwüsteten. (Symbolbild)

Eine Gruppe von Jugendlichen hat in der Nacht zu Donnerstag in einem Braunschweiger Hochhaus randaliert. Die Polizei erwischte einen Tatverdächtigen, heißt es in der Pressemitteilung. Eine Braunschweigerin beobachtete die Jugendlichen dabei, wie sie mehrere Mülltonnen umstießen und dann in ein Hochhaus in der Emsstraße gingen. Anschließend informierte sie die Polizei.

Die Beamten fanden vor Ort frische Beschädigungen an mehreren Notausgangsschildern und eine zerstörte Scheibe vor. Außerdem war ein Fahrstuhl nicht mehr in Betrieb, und der Schalter für den Rauchabzug war beschädigt, teilt die Polizei mit. Im Gebäude stoppten die Beamten einen 17-Jährigen, der zuvor über mehrere Etagen vor den Polizisten geflüchtet war. Weitere Jugendliche konnten die Beamten nicht stellen.

Auf der Dienststelle übergaben sie den stark alkoholisierten 17-Jährigen anschließend an seine Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

red

