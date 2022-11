Kunst und Charity Malea (4) stellt ihre Bilder in Braunschweig aus

Die junge Künstlerin ist bereits bekannt in der Stadt: Malea Strauß, vier Jahre alt, malt leidenschaftlich gerne. Und es gefällt ihr, dass sie anderen Menschen mit ihren kunterbunten Bildern helfen kann. Das hat sie nämlich schon mehrfach getan. Zum ersten Mal werden nun Bilder von Malea öffentlich ausgestellt.

Kurzer Rückblick: Die Eltern Lisa Kendzierski und Thorsten Strauß hatten Maleas Talent im ersten Corona-Lockdown entdeckt, als Schwimmbäder, Spielplätze und auch die Kitas geschlossen waren. Um ihr Kind kreativ zu beschäftigen, versorgten die Eltern Malea mit Farben und Pinseln – und staunten, mit welchem Geschick und mit welcher Freude ihre Tochter ein Kunstwerk nach dem nächsten ablieferte.

Ein Bild wird in der Westfalenhalle für 5.000 Euro versteigert

Bei Instagram erhielten Fotos von den Malaktionen in der heimischen Küche viele Klicks und viel Lob. Zu sehen ist in kurzen Videos auch, wie Maleas Bilder entstehen. Und so kam es, dass das Mädchen vor einem Jahr in die Westfalenhalle nach Dortmund eingeladen wurde, zur „Gala Kinderlachen“. Die Veranstaltung wirbt jedes Jahr Spendengelder für bedürftige Kinder ein und wird von vielen Prominenten besucht. Malea malte hinter den Kulissen ein Bild vor laufender Kamera, das anschließend für 5.000 Euro versteigert wurde – eine Spende für bedürftige Kinder. Auch „Focus“ und „Bunte“ berichteten schon über Malea.

Der Inhaber des Appartment-Hauses „Forsthaus", Michael Brand, hat ein Bild von Malea ersteigert - das Geld ging an die Ukraine-Hilfe. Malea und ihre Mutter Lisa Kendzierski haben das Bild übergeben. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Im April wurde dann ein weiteres Bild von Malea auf der Auktionsplattform „United Charity“ im Internet versteigert. Ein Braunschweiger kaufte es: Michael Brand, Inhaber des Appartementhotels Forsthaus an der Hamburger Straße. Den Erlös von 716 Euro spendete die Familie an die Ukraine-Hilfe der „Tribute to Bambi Stiftung“.

„Vernissage Kunterbunt“ im Restaurant Piccolo

Im Forsthaus hängt seitdem ein Bild von Malea – und bislang war es das einzige, das man sich in Braunschweig anschauen konnte. Das ändert sich nun, zumindest für einen Tag: Am kommenden Donnerstag, 24. November, wird im Restaurant Piccolo in der Neuen Straße 25 die „Vernissage Kunterbunt“ stattfinden – den Titel hat sich Malea ausgesucht.

Von 17.30 bis etwa 21 Uhr werden Bilder des Mädchens ausgestellt und können auch käuflich erworben werden. „Malea und wir Eltern werden vor Ort sein. Einen Teil des Erlöses möchten wir gerne an die United Kids Foundation in Braunschweig spenden“, kündigt Mutter Lisa Kendzierski an.

