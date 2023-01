Braunschweig. Ursache war ersten Angaben zufolge ein Brand in der WC-Anlage. In der Folge sei die große Empfangshalle verraucht gewesen.

Etliche Einsatzkräfte sind am Dienstagnachmittag zum Braunschweiger Hauptbahnhof ausgerückt.

Brand Feuerwehreinsatz am Braunschweiger Hauptbahnhof

Am Braunschweiger Hauptbahnhof ist es am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte es in der Nähe der WC-Anlage gebrannt. „Ein Trupp unter Atemschutz wurde unmittelbar zur Brandbekämpfung eingesetzt. Parallel dazu fanden Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen statt“, heißt es im Einsatzbericht.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Räume und Fassadenteile wurde verhindert. Die Empfangshalle war laut der Feuerwehr für kurze Zeit leicht verraucht. Verletzt wurde niemand. Der Zugbetrieb wurde durch den Einsatz nicht eingeschränkt.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de