Braunschweig. Ein Radfahrer baut einen Unfall mit einer anderen Radlerin, die sich schwer verletzt. Der Mann gibt seine Daten an – die stimmen allerdings nicht.

Polizei Braunschweig Radfahrer in Braunschweig gibt nach Unfall falsche Personalien an

Ein Fahrradfahrer hat in Braunschweig nach einem Unfall falsche Daten angegeben und sich dann entfernt. Bei dem Unfall wurde eine 62-Jährige verletzt, wie die Polizei berichtet.

Demnach ereignete sich die Kollision in der Nacht zu Mittwoch auf der Hamburger Straße. Die 62-Jährige war gegen 2.16 Uhr mit dem Rad in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr auf Höhe der Wasserwelt drei Personen entgegen kamen. Einer davon war auf dem Rad in der falschen Richtung unterwegs.

Braunschweigerin mit Platzwunde und gebrochenem Schlüsselbein

Beide kollidierten, dabei stürzte die Frau und erlitt laut Polizei eine Platzwunde am Kopf und brach sich das Schlüsselbein. Der andere Radfahrer half ihr auf und nannte seine Personalien. Dann entfernte er sich, schreibt die Polizei weiter. Ein Rettungswagen brachte die 62-Jährige ins Klinikum.

Wie sich später herausstellte, hatte der Mann falsche Daten angegeben. Nun sucht die Polizei nach ihm und den beiden anderen Männern, die mit dem Unfallfahrer unterwegs waren und der Frau entgegen kamen. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

Mehr Blaulicht-News

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de