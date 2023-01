Einbrecher sitzt auf Fenstersims: Braunschweigs Polizei ermittelt

Braunschweig. In Gliesmarode und dem Östlichem Ringgebiet versuchten Täter am Donnerstag, in mehrere Wohnungen einzubrechen. Ein Einbruch gelang.

Die Braunschweiger Polizei ermittelt derzeit zu einem Einbruch und zwei Einbruchsversuchen in Gliesmarode und dem Östlichen Ringgebiet. Am Donnerstagabend schafften es bislang unbekannte Täter, in die Wohnung einer 57-Jährigen einzubrechen. Als die Frau gegen 18.40 Uhr nach Hause kam, stellte sie laut Polizei fest, dass es „sehr kalt in der Wohnung war“. Der Grund: Die Balkontür stand offen. Die 57-Jährige musste im Anschluss feststellen, dass Schmuck und Bargeld fehlten. „Vermutlich war ein unbekannter Täter über den Balkon in die Wohnung gelangt“, erklärt die Polizei. Diese Wohnung befindet sich im Östlichen Ringgebiet.

Gegen 18.22 Uhr wiederum rief ein 67-jähriger Braunschweiger die Polizei. Er hatte laute Geräusche von der Terrasse seines Nachbarn gehört. Als er auf den eigenen Balkon trat, konnte er noch einen dunkel gekleideten Mann flüchten sehen. Dieser hatte offenbar versucht, die Terrassentür aufzuhebeln.

Um 18.40 informierte ein 18-Jähriger die Polizei. Er hatte auf seinem Bett gelegen und ungewöhnliche Geräusche gehört. Als er aufstand und sich umdrehte, sah er einen dunkel gekleideten Mann auf seinem Fenstersims sitzen. Dieser versuchte gerade, das Fenster aufzuhebeln. Als der Täter merkte, dass er entdeckt wurde, flüchtete er. Ein weiterer Mann, der auf der Straße wartete, flüchtete ebenfalls.

