Seit Jahren ein Publikumsliebling: Pop meets Classic wird in diesem Jahr zum 15. Mal in der VW-Halle stattfinden.

Hier ist was los Braunschweig – die Stadt, in der immer was los ist

In dieser Stadt ist immer was los! In Braunschweig muss sich niemand langweilen: nicht die Freunde gepflegter Unterhaltungsmusik, nicht die Comedy-Fans, nicht die Sportbegeisterten, nicht die Theatergänger. Manche Veranstaltungen wie das Burgplatz-Open-Air, das ATP-Tennisturnier oder das Wintertheater sind längst feste Größen im Terminkalender. Wir haben wieder mal einiges für Sie zusammengetragen, damit Sie sich das Passende heraussuchen und in Vorfreude schwelgen können. Die Liste kann aufgrund der Fülle der Veranstaltungen natürlich nicht vollständig sein.

Sehen wir uns bei Roland Kaiser oder Cro? Bei Kultur im Zelt oder beim Karnevalsumzug? Wir wünschen viel Spaß in einem abwechslungsreichen Jahr 2023!

JANUAR

„Hanse steinreich“ (Ausstellung), bis 29. Januar, Familienmuseum St. Ulrici-Brüdern des Braunschweigischen Landesmuseums

Mensch, Maschine! Ab 17. Januar, Städtisches Museum, Altstadtrathaus

Kiew Grand Ballett, 16. Januar, VW-Halle

Indoor Street Food Festival, 20. Januar, Millenium Event Center

Feuerwerk der Turnkunst, 22./23. Januar, VW-Halle

Max wird Beckmann (Ausstellung), bis 12. Februar, Herzog Anton Ulrich-Museum

Strange Electro Pop Festival, 28. Januar, KufA Haus,

Max Raabe, 31. Januar, VW-Halle

FEBRUAR

Dieter Nuhr, 3. Februar, VW-Halle

Das Phantom der Oper, 8. Februar, VW-Halle

Tarzan, das Musical, 11. Februar, VW-Halle

Roland Kaiser, 12. Februar, VW-Halle

Michael Patrick Kelly, 14. Februar, VW-Halle

Jubiläumsprunksitzung 100 Jahre Karneval-Vereinigung der Rheinländer, 18. Februar, VW-Halle

Max wird Beckmann (Ausstellung), bis 12. Februar, Herzog Anton Ulrich-Museum

Karnevalsumzug „Schoduvel“, 19. Februar, Innenstadt

MÄRZ

Veolia Classico, Reitturnier, 2.-5. März, VW-Halle

Mark Forster, 14. März, VW-Halle

Riverdance, 20. März, VW-Halle

Özan Cosar Nostra: „Organisierte Comedy“, 23. März, Westand

Herr der Ringe, Konzert, 23. März, VW-Halle

The Magical Music of Harry Potter, 24. März, VW-Halle

Baumesse, 10.-13. März, Millenium Event Center

APRIL

NDR 2 Springside Festival, 1. April, VW-Halle

Bibi & Tina, 3. April, VW-Halle

Der Diamantenherzog und das brennende Schloss, ab 8. April, Staatstheater

Banff Mountain Film Festival World Tour, 17. April, Astor-Filmtheater

Pop meets Classic, 22. April, VW-Halle

Mittelalterfest, 22. bis 23. April, Kennelbad

Sascha Grammel, 24. April, VW-Halle

MAI

Rock in Rautheim, 5. bis 6. Mai, Heinz-Scheer-Straße

Olé-Party, 6. Mai, Raffteichbad

Martin Rütter, 6. Mai, VW-Halle

Modeautofrühling, 6./7. Mai, Innenstadt

Martin Zingsheim, 7. Mai, Brunsviga

Buskers, das Straßenmusikfestival, 12.-14. Mai, Innenstadt

JUNI

Wolters Applaus Garten, ab 1. Juni, diverse Shows, Brauerei Wolters

Mario Barth, 2. Juni, VW-Halle

Ehrlich Brothers, 10. Juni, 14 und 19 Uhr, VW-Halle

Kulturnacht, 17. Juni, Innenstadt

Nachtlauf, 23. Juni, Innenstadt

JULI

ATP-Tennisturnier Brawo Open, 6.-15. Juli, Bürgerpark

AUGUST

Schlossspektakel, 11.-13. August, rund um Schloss Richmond

Santiano, 17. August, BraWo-Bühne Raffteich, Open Air

Fury in the Slaughterhouse, 18. August, BraWo-Bühne Raffteich, Open Air

Silbermond, 19. August, BraWo-Bühne Raffteich, Open Air

Cro, 20. August, BraWo-Bühne Raffteich, Open Air

Kultur im Zelt, 24. August bis 24. September, Bürgerpark

Zirkus Brunswick, 24. August bis 3. September, Schützenplatz Lehndorf

Trainside Musik-Festival, 25./26. August, Lokpark Braunschweig

Tosca, 26. August bis 13. September, Burgplatz-Open-Air

SEPTEMBER

Tosca, 26. August bis 13. September, Burgplatz-Open-Air

Magnifest, 1. bis 3. September, Magniviertel

Kultur im Zelt, bis 24. September, Bürgerpark

Trendsporterlebnis, 23./24. September, Innenstadt

Hex-Festival, Termine werden noch bekannt gegeben, MMI Riddagshausen

OKTOBER

Oktoberfest, 6./7. Oktober, Milleniumhalle

The BossHoss, 6. Oktober, VW-Halle

Wahnsinn! Die Wolfgang-Petry-Show, 31. Oktober, VW-Halle

NOVEMBER

Wintertheater, diverse Stücke, ab November, Platz an der Martinikirche

Marco Gianni, 2. November, Westand

Braunschweig International Filmfest, 6.-12. November, u.a. Astor Filmtheater

Let’s Dance, 21. November, VW-Halle

Weinmesse, 25./26. November, Millenium Event Center

Weihnachtsmarkt, 29. November bis 29. Dezember, rund um den Dom

DEZEMBER

Weihnachtsmarkt, bis 29. Dezember, rund um den Dom

Wintertheater, diverse Stücke, ab November, Platz an der Martinikirche

Weihnachtssingen, 22. Dezember, Eintracht Stadion

(Alle Angaben ohne Gewähr)

