Hier soll sich vieles verändern: Rechts ist der Hauptbahnhof zu sehen, in der Mitte der Berliner Platz in Richtung BraWo-Park (auf unserem Archivfoto fehlt der dritte Büroturm). Daran schließen sich Viewegs Garten und die Kurt-Schumacher-Straße mit den Hochhäusern an.