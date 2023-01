„Musikparade“ in Braunschweig: Alle Infos zur Show

Braunschweig. Von Militärmusik bis zum Musical, von der Klassik bis zu aktuellen Popsongs: 350 Künstler aus sechs Nationen treten am Freitag in der VW-Halle auf.

Das Musikcorps Ufhausen aus Deutschland während der Musikparade 2016 in der Volkswagen-Halle in Braunschweig.

Nach dreijähriger Pause kehrt die „Musikparade“ wieder zurück. Rund 350 Künstlerinnen und Künstler präsentieren das Livemusik-Spektakel der Blasmusik in insgesamt 20 deutschen Städten – auch in Braunschweig. An diesem Freitag, 13. Januar, geht es um 19.30 Uhr in der Volkswagen-Halle los. Wir fassen hier die wichtigsten Punkte rund um die Veranstaltung zusammen.

Was ist die Musikparade?

Laut dem Veranstalter handelt es sich mit jährlich mehr als 100.000 Besuchern um Europas größte und erfolgreichste Tournee der Militär- und Blasmusik. Im Mittelpunkt stehen Marchingbands sowie offizielle Militär- und Repräsentationsorchester. Der Veranstalter, die Musikparade GmbH aus Oldenburg, kündigt spektakuläre Choreografien und Tanzeinlagen an, prächtige Uniformen und Kostüme sowie überraschende Showelemente. Und: „Einen schöneren Beitrag zur Völkerverständigung kann man sich kaum vorstellen. Selten vereint ein Konzert so viele Nationen wie die Musikparade.“

Was erwartet die Gäste in Braunschweig?

Sieben Orchester aus allen Teilen der Welt zeigen ein Programm mit Titeln von Military über Klassik oder Swing bis hin zu Rock und Pop: Klassische Märsche sind laut der Ankündigung ebenso vertreten wie aktuelle Songs und Evergreens von Bon Jovi, Rihanna, Helene Fischer und vielen anderen.

„Auch die Fans der Dudelsackmusik dürfen sich wie in den schottischen Highlands fühlen: Dutzende Pipes and Drums nehmen jedes Jahr an der Musikparade teil, die sich somit an das Edinburgh-Tattoo in Schottland anlehnt und eine einzigartige Präsentation schottischer Musik ist“, so der Veranstalter.

Nach der Eröffnung durch das Nationenorchester musiziere und marschiere jedes Orchester allein. Höhepunkt sei dann das große Finale: Alle Orchester schließen sich zusammen, um gemeinsam zu musizieren – neben Klassikern wie „Ode to Joy“ oder dem „Radetzky Marsch“ gebe es auch ganz aktuelle Hits.

Eine Impression von der Musikparade 2019 in der Braunschweiger VW-Halle. Foto: Peter Sierigk

Wie lange dauert die Veranstaltung in der Volkswagen-Halle?

Der Veranstalter spricht von rund drei Stunden und einer Pause von 15 Minuten.

Wo gibt es noch Tickets und was kosten sie?

Viele Plätze in der Volkswagen-Halle sind schon vergeben – aber nicht alle! Tickets sind erhältlich ab 52,90 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0441/2050920 und im Internet unter www.musikparade.com. Kinder bis 12 Jahre erhalten 20 Prozent Rabatt.

Wie komme ich zur Volkswagen-Halle Braunschweig?

Die Volkswagen-Halle befindet sich am Europaplatz 1. Autofahrer können den Großparkplatz auf dem Messegelände in der Eisenbütteler Straße nutzen. Wer direkt bis vor die Halle die Volkswagen-Halle gefahren werden möchte, nutzt zum Beispiel die Ringbuslinien 419 und 429 (Haltestelle Holzhof/Volkswagen-Halle). Sie fahren am Freitag im 15 Minuten-Takt vom Braunschweiger Hauptbahnhof ab (nach der Veranstaltung alle 30 Minuten). Die Straßenbahnlinien 3 und 5 halten am Europaplatz. Auch von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de