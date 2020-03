Wenn aus scheinbar „Nichts“ offensichtlich „Alles“ wird

Frühling lässt sein blaues Band, Wieder flattern durch die Lüfte,

Süße, wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land

Veilchen träumen schon,

Wollen balde kommen

Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja du bist’s!

Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike (1804 – 1875)

Kennen Sie das? Sobald im Kalender der Name Februar auftaucht ist, fange ich an, überall in den Vorgärten Ausschau nach den ersten Schneeglöckchen zu halten. Und da sind sie dann und sehen einfach bezaubernd aus. Ganz schlicht und ganz edel und ganz Vorboten des nahenden Frühlings. Dann kommt noch schlechtes Wetter, vielleicht auch Kälte. Aber das macht nichts. Denn die Schneeflöckchen sind mir das Unterpfand, dass auch in diesem Jahr alles sprießen und blühen wird. Selbstverständlich kann auch bei den harmlosen Schneeglöckchen der Blick auf Früher nicht ausbleiben. Ja, früher gab es Jahre, da guckten sie mit ihren grünen Blattspitzen durch den weißen Schnee. Früher war in meiner Erinnerung der Februar häufig der Monat, in dem noch einmal Frost und Schnee so richtig zulangen konnten. Das ist jetzt anders. Aber die Schneeglöckchen, die sind mir immer noch dasselbe. Wie eine Postkarte, die mir lang ersehnten Besuch ankündigt: „Bin bald da, muss nur noch kurz die letzte Winterecke hinter mich bringen!“

Und jetzt im März muss ich so oft wie möglich kontrollieren, wie es im Stadtpark und auf dem Friedhof am Wasserturm aussieht. Hat sich der Boden schon verwandelt, verwandelt in ein einziges leuchtendes Blau? Haben Sie in Ihrer Wohngegend auch die Stellen, an denen Sie immer wieder im Frühling vorbeigehen müssen, weil die Winterlinge so schön gelb blühen oder die Krokusse oder gar die Himmelschlüsselchen? Ich kann Sie verstehen. Wenn es so weit ist, darf man es einfach nicht verpassen. Es ist eine große Freude, die einfach so als Geschenk auf uns wartet. Same procedure as every year! Das gilt nicht nur zu Silvester bei Miss Sophie, sondern jedes Frühjahr aufs Neue, und es ist gar nicht langweilig. Im Gegenteil: Möge es so bleiben, auch mit unserer Hilfe!

Sehr bald stecke ich nun Kürbiskerne, die ich beim Kochen im Laufe des Winters zurückgelegt habe, in ein Töpfchen. Jedes Mal möchte ich jeden Schritt miterleben. Und jedes Mal werde ich überrascht. Auf einmal sind die noch abgeknickten Keimblätter der Keimlinge draußen; meistens haben sie noch ihr Hütchen aus der Kürbiskernhülle auf dem Kopf. Es ist einfach faszinierend, wie aus scheinbar „Nichts“ offensichtlich „Alles“ wird. Vom Wunder eines kleinen Menschenwesens ganz zu schweigen! Ist es nicht toll, dass wir heute ganz viel darüber wissen, wie das sein kann? Das Wunderbare wird dadurch nicht einen Fizzel weniger wunderbar.

Genug geschwelgt? Dann will ich mal zusammenfassen: Leben will leben! Immer und überall. Das gilt für jedes Pflänzchen, jedes Tier und die Menschen in gleicher Weise. Ja, das Leben ist ganz und gar zerbrechlich. Gerade in diesen Tagen und Wochen erfahren wir das. Aber Leben ist eben auch erstaunlich zäh. Leben will leben. Bei den Menschen ist es aber nicht so einfach und eindeutig wie bei anderem Lebendigen auf dieser Erde. Was uns Menschen unterscheidet von anderem Leben, ist die Sinnfrage. Leben allein reicht uns auf die Dauer meistens nicht. Wir fragen nach dem Woher und Wohin und dem Wozu. Selbst wenn wir die Tage über so beschäftigt sind und alles so wichtig ist, irgendwann kommt doch der Moment, in dem wir uns fragen: Und wozu das alles? Hat mein Leben einen Sinn? Seit Menschengedenken geben Religionen (wie viele mag es auf allen Kontinenten dieser Welt zusammen geben?) vor allem auf diese Frage eine Antwort. In der christlichen Religion wird die Sinnfrage durch Gottes Zusage beantwortet, dass jeder einzelne Mensch ohne Bedingung von ihm geliebt, gewollt und geschaffen ist. Mitgegeben ist jedem Menschenwesen der Auftrag zur Nächstenliebe und der Auftrag zur Bewahrung der gesamten Schöpfung.

Statistisch wäre damit für ungefähr 46 Millionen Menschen in Deutschland (Zahlen aus 2016) die Sinnfrage mit einer christlichen Antwort gelöst. Ungefähr 30 Millionen Menschen in Deutschland gehören keinem Religionsbekenntnis an. Sie erhalten auf diesem Weg keine Antwort. Die Übrigen verteilen sich auf verschiedene Bekenntnisse, die größte Gruppe darunter sind mit etwa 5 Millionen Muslime. Wie finden Menschen Antwort auf die Frage nach dem Sinn ihres Lebens? Im 21. Jahrhundert scheint das hier in unseren westlichen Welten richtig schwer zu sein, selbst wenn man sich zu einer Religion bekennt. Zu einer Kirche zu gehören, heißt eben noch lange nicht, ohne Zweifel zu sein. Die Sinnkrise gibt es mit und ohne Taufschein. Und dann gibt es wieder die anderen Zeiten, so wie jetzt. Wenn es richtig eng wird für uns Menschen, wenn das Leben gar nicht selbstverständlich ist, dann spielt die Sinnfrage anscheinend keine so große Rolle. Wenn unser Leben in Gefahr ist, dann wollen wir Menschen einfach überleben. Leben will leben.

In diesen Wochen leben wir in einer Krisenzeit. Darin sind wir nicht mehr gewöhnt. Gestern sagte mir eine alte Dame im Lebensmittelgeschäft angesichts leerer Regale: „Das ist doch alles Quatsch, was die Leute hier machen. Ich kenne noch Hungerzeiten. Das war was ganz anderes.“ Und trotzdem erleben die meisten von uns zum ersten Mal sehr hautnah, dass für unser Leben eben auch alles anders sein kann, als wir uns das in den letzten 70 Jahren gedacht haben. Keine der Gefahren kam den Menschen so nah wie der Einzug dieser Epidemie. Kuba-Krise, Ölkrise, selbst Reaktor-Unfälle oder die Trockenheitssommer, irgendwie blieb es doch abstrakt. Da ist was, das ist schlimm, aber so ganz richtig hat es mit meinem Alltagsleben nichts zu tun. Jetzt ist genau dieser Alltag plötzlich ganz anders, plötzlich ist uns auch die Entscheidung über unseren Alltag weggenommen und wird vom Staat geregelt. Diese Veränderung beunruhigt uns Menschen erst einmal viel mehr als die Spätfolgen, die aus der Epidemie zu erwarten sind. Wir fühlen uns angegriffen. Der Gegner ist nicht zu sehen und nicht zu hören, nicht zu riechen oder zu schmecken. Aber er ist da. Irgendwo auf dieser Welt wurde ein kleines Virus plötzlich zum Angreifer auf unser Leben. So empfinden wir das. Manche Reaktionen kann man nur erklären mit: Leben will leben.

Bunkermentalität scheint ein Ausdruck davon zu sein. Vielleicht fangen wir sogar an, den Menschen neben uns misstrauisch zu beäugen: Hat er es oder hat sie es nicht? Ich brauchte eine Pause und machte mich auf meinen gewohnten Gang Richtung Riddagshäuser Teiche. Und da waren sie. Sie schlummern nicht mehr, zu Hunderten färben ihre Blüten den Boden unter den Sträuchern und Bäumen. Die Veilchen sind da. „Frühling, ja du bist’s.“Schön ist es im Frühling. Die Magnolien entlang der Roonstraße kümmern sich gar nicht um den Virus. Sie fangen einfach an zu blühen. Die Natur ist gleichgültig gegen unsere Sorgen und Ängste. Sie geht ihren Weg und sie macht, was eben geht. Leben will leben.

Und wir sind diese Zwitterwesen. Wir sind einfach Natur, und wir sind eben auch Seele und Geist. Wir wollen einfach leben, und einfach zu leben reicht uns doch nicht hin. Wir wollen Antwort auf die Fragen nach Sinn. Gerade hat der Naturmensch in uns vielleicht das Übergewicht. Dann müssen wir dem Seele-Geist Mensch zwischendurch auf die Sprünge helfen. Es sind schwierige Zeiten. Also gilt es so klug so sein wie nötig und so menschlich besonnen wie möglich. Gut zusammengefasst ist dies in einem bekannten Gebet: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ Und für alle, die mit einem Gebet nichts anfangen können, formuliere ich es noch einmal einfach als klugen Gedanken, dem man in diesen Tagen mindestens eine so große Verbreitung wünscht, wie das Virus sie hat. „Ich will mich in Gelassenheit üben, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut will ich trainieren, die Dinge wirklich zu ändern, die ich ändern kann. Und ich will niemals aufhören aus Erfahrung und aus Besinnung zu lernen, damit die Weisheit in mir wachse, das eine von dem anderen zu unterscheiden.“

Mein innerer Naturmensch will wieder raus. Denn die Natur da draußen bringt mir gerade in schwierigen Zeiten etwas, was dem Seele-Geist Mensch so gut tut. Die Natur stellt mir das wunderbare Wachsen von allem vor die Augen, damit ich mich an dieser Schönheit freuen kann. Und nie ist es schöner als jetzt. Übrigens: unbedingt weitersagen! Überall in der Stadt blühen jetzt die Osterglocken in verschwenderischer Fülle. Wenn es geht, selber anschauen. An Blumen darf man auch jetzt noch riechen. Und wenn es um unser aller Gesundheit willen nicht mehr geht, dann haben wir doch Osterglocken-Bilder. Die im Internet, in der Zeitung und die in unserem Kopf.

Ursula Hellert erzählt Geschichten über das lebenslange Lernen.