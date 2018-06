Lehndorfer feiern mit ihren Nachbarn

Bei einigen Volksfesten gibt es noch Vergnügungsparks, die sich großer Beliebtheit erfreuen, noch dazu, wenn an einem Abend ein Großfeuerwerk gezündet wird. Lehndorf ist so ein Beispiel dafür. Schön ist auch der Brauch, dass beim Festfrühstück im Zelt am Blitzeichenweg die Lehndorfer gemeinsam mit...