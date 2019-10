Leserfotos vom 14.10. - 20.10.2019 - Teil 2

Einen tollen Spätsommertag hatten die Wanderfreunde am 13.10.2019 bei ihrer Tour von Wahrberg nach Schöningen. Unterwegs gab es sehr viele Pilze zu sammeln, so das fast jeder eine Mahlzeit mit nach Hause brachte. Der Höhepunkt war aber der Waldelefant am Elmhaus.

Foto: Hans Lunkewitz, Königslutter