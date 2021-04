Leserfotos vom 16.04.2021 - 18.04.2021

Seit langem dürfen VfL Wolfsburg-Anhänger ihren Verein coronabedingt leider nicht mehr lautstark unterstützen. Das ist zu akzeptieren. Bei dem Spitzenspiel am Sonnabend schmerzt uns VfL- Anhänger diese Tatsache ganz besonders. Um ein wenig persönliche Heimspiel-Atmosphäre aufkommen zu lassen, habe ich meinen Rasen entsprechend gemäht und werde in meinem Vfl-Outfit wie früher im Garten am Radio dem Erfolg entgegenjubeln.

Foto: Harry Howorka, Schöningen