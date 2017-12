Einbrüche über Weihnachten in Gifhorn und Wesendorf

Gifhorn In ihrer Feiertagsbilanz berichtet die Gifhorner Polizei von mehreren Einbrüchen im Kreis Gifhorn. Die Beamten konnten zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen.

Bereits am Heiligen Abend meldete eine Zeugin einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Gartenweg in Wesendorf. Bislang unbekannte Täter hatten die Terrassentür des Hauses aufgehebelt und waren auf diesem Weg ins Wohnzimmer eingestiegen. Dort erbeuteten sie diverse Schmuckstücke im Gesamtwert von rund 400 Euro. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 11 Uhr und Sonntag, 13.40 Uhr.

Am 2. Weihnachtstag brachen bisher unbekannte Täter in zwei benachbarte Wohnhäuser im Meinecken Sohl in Gamsen ein. Zwischen 14.10 Uhr und 23.10 Uhr verschafften sie sich durch eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam Zutritt in eine Doppelhaushälfte und durchsuchten dort mehrere Räume nach Geld und Wertgegenständen. Ohne Beute verließen sie das Haus anschließend auf dem Einstiegsweg. Zwischen 11.45 Uhr und 18.05 Uhr hebelten vermutlich dieselben Täter ein Fenster der benachbarten Haushälfte auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Auch dort durchsuchten sie mehrere Zimmer, wurden aber möglicherweise von den heimkehrenden Bewohnern gestört. Dennoch erbeuteten sie Goldschmuck im Wert von mehr als 1.000 Euro.

Ebenfalls am 2. Weihnachtstag, gegen 12.45 Uhr, schlugen zwei Männer die Beifahrerscheibe eines VW Polo ein, der an der Braunschweiger Straße, in Höhe der Einmündung zur Bergstraße, geparkt stand. Die Männer entwendeten eine Handtasche aus dem Kleinwagen und flüchteten. Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei informiert. Diese leitete eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Noch in Tatortnähe konnten die beiden Männer, ein 47-jähriger aus Hamburg sowie ein 23-jähriger Gifhorner, gestellt und festgenommen werden.

Um sachdienliche Hinweise zu allen Fällen bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.