In Meinersen-Ohof könnte 2019 ein Supermarkt entstehen

Gifhorn In Ohof (Kreis Gifhorn) ist es längst Dorfgespräch: An der Bundesstraße 214 könnte ein Einkaufsmarkt seinen Standort finden, ganz in Nähe der von der Landesbehörde für Straßenbau geplanten Querungshilfe im Bereich Eltzer Straße. Bürgermeister Thomas Spanuth...