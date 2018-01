Kreis investiert mehr in Feuerwehr

Der Landkreis will mehr Geld in die Ausrüstung der Kreisfeuerwehr stecken: Zusätzlich zur Feuerschutzsteuer sollen rund 115 000 Euro aus dem Haushalt in Gerätschaften für den abwehrenden Brandschutz fließen. Das sagte Landrat Andreas Ebel am Donnerstagmorgen. Auf der Wunschliste steht zum Beispiel...