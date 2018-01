Die Linke organisiert Fahrt zu Demo nach Köln

Gifhorn Der Kreisverband der Linken Gifhorn unterstützt nach eigener Auskunft eine geplante Demonstration gegen den Kampf des türkischen Militärs gegen Syriens Kurden in Afrin. Deshalb organisieren die Gifhorner eine Fahrt zur Kundgebung in Köln, am Samstagvormittag, die von der Föderation Demokratischer...