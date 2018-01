Schwülpers Politik versichert: „Neues Baugebiet wird kein Ghetto“

Der Planungsausschuss des Gemeinderats Schwülper hat einstimmig bei einer Enthaltung den Weg freigemacht, auf dem Grundstück der früheren VW-Vorstandsvilla an der Braunschweiger Straße in Groß Schwülper Mehrfamilienhäuser zu errichten. Rund 30 Bürger aus den angrenzenden Wohngebieten Im Born und Im Brink drangen in der Einwohnerfragestunde mit ihren Vorbehalten nicht durch. Die Ratsmitglieder selbst hatten vor der Abstimmung praktisch...