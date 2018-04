Als die Feuerwehr eintraf, stand das Wohnmobil bereits lichterloh in Flammen..

Gifhorn Warum das Wohnmobil in der Nacht zu Ostermontag Feuer fing, ist noch unklar. Laut Angabe der Feuerwehr kam in den Flammen aber niemand zu Schaden.

Sex-Mobil an der B 188 bei Gifhorn brennt aus

Vier Monate nach dem letzten vergleichbaren Vorfall ist Montag früh an der Bundesstraße 188 ein Sex-Mobil in Flammen aufgegangen. Das alte Wohnmobil brannte trotz eines schnellen Löscheinsatzes der Feuerwehr Gifhorn vollständig aus.

Zu Brandursache und Schadenhöhe ermittelt die Polizei. Das Fahrzeugwrack ist nach Auskunft eines Sprechers sichergestellt: „Fremd- oder Eigenentzündung sind offen.“ Ein Gutachter werde sich das näher ansehen. Personenschaden ist allerdings auszuschließen. Das Sex-Mobil war zur Brandzeit kurz vor 3 Uhr nachts nicht besetzt.

Beim Eintreffen des Löschzugs stand das Wohnmobil in einer Waldeinfahrt bereits voll in Flammen. Die 12 Aktiven um den Brandmeister vom Dienst Karsten Schrader als Einsatzleiter dämmten den Brand ein und zogen zwei Gasflaschen aus dem Fahrzeug, um Folgeschäden zu verhindern.

Wohnmobil-Brand an der B188 Am frühen Morgen des 2. April brannte im Landkreis Gifhorn ein so genanntes Sex-Mobil vollständig aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die B 188 gesperrt. Danach wurde wegen der Temperaturen um die Gefrierpunkt sicherheitshalber gestreut, damit es auf gefrorenem Löschwasser nicht spiegelglatt wurde.

Der Brandort hinter der Dragen-Kreuzung in Richtung Westerbeck-Neuhaus liegt nur rund einen Kilometer entfernt von der Stelle am Mühlenmuseum, wo am 1. Dezember 2017 ein abgestelltes Sex-Mobil abgebrannt war.

Außerdem liegt der Brandort in unmittelbarer Nähe zu jenem Tatort, wo im Oktober ein Freier eine Prostituierte in dem Sex-Mobil vergewaltigte, schlug und beraubte. Der Fall des heute 23-Jährigen wird zurzeit vor dem Landgericht Hildesheim verhandelt.