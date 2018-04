Landfrauen-Frühstück mit Vortrag

Gifhorn Die Gifhorner Landfrauen richten am Samstag, 14. April, von 9.30 Uhr an im Gifhorner Brauhaus ein Frauenfrühstück aus. Sabine Krosigk referiert zu „Tipps für gute Motivation in der zweiten Lebenshälfte.“ Anmeldungen bei den Ortsvertrauensfrauen.