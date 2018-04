Sanierungsprogramm – Kreisstraßen werden neu bewertet

Das Ausbauprogramm für die Sanierung von Kreisstraßen in Gifhorn, das laut dem Eckwertebeschluss Investitionen in Höhe von jährlich drei Millionen Euro für den Zeitraum 2017 bis 2020 vorsieht (und eine Million für den Radwegebau), wird fortgeschrieben. Neu ist jedoch, dass der Kreis künftig den Bedarf nun in zwei Kategorien unterteilt. Bislang war angedacht, in erster Linie marode Kreisstraßen mit einer Zustandsnote von 4,5 oder...