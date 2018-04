Sibylla-Merian-Gymnasium räumt dreifach ab

Wer in der Favoritenrolle ist, dürfte klar sein: Die Fußball-Mädchen des Sibylla-Merian-Gymnasiums (SMG) in Meinersen haben schon im vergangenen Jahr bei Jugend trainiert für Olympia groß abgeräumt und schafften es bis zum Bundesentscheid. Am Mittwoch startete in Isenbüttel die nächste Runde mit...