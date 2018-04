Ein Arbeiter des Herrn geht

Gifhorn 33 Jahre war Friedhelm Siegemund Pastor in der Martin-Luther-Gemeinde. Pastor wird er zwar auch nach dem 1. Juni bleiben, von seinen Aufgaben wurde er am Sonntagabend im Rahmen eines Gottesdienstes von Superintendentin Sylvia Pfannschmidt entpflichtet. Danke sagte Siegemund nicht nur an die...