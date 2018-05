Bei Behren im Landkreis Gifhorn kam es in der Nacht zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger rammte mehrere Bäume und wurde eingeklemmt.

Verkehrsunfall in Gifhorn - Fahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch bei einem Verkehrsunfall im nördlichen Landkreis Gifhorn. Das teilte die Polizei mit.

Der 30-jährige Mann aus Pinneberg fuhr mit seinem BMW auf der B 4 von Uelzen in Richtung Gifhorn. In Höhe der Ortschaft Behren kam er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreuten den Fahrer mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeugwrack, ein Rettungswagen brachte den Mann im Anschluss ins Klinikum nach Uelzen. Am BMW entstand Totalschaden.

Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass noch mehr Personen im Fahrzeug saßen, durchsuchten Einsatzkräfte der Feuerwehr ein angrenzendes Waldstück. Hierbei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

Die Bundesstraße 4 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten zunächst voll gesperrt werden. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet zu meiden, empfohlene Umleitung Richtung Uelzen über Sprakensehl, Weyhausen, B191 und Breitenhees.