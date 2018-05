Auto gerät auf B4 in den Gegenverkehr uns stößt mit LKW zusammen

Am Donnerstagmorgen hat es im Landkreis Gifhorn erneut einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 6.45 Uhr kam auf der B4 zur Abzweigung zur K7 nach Wesendorf ein Scirocco aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit einem LKW zusammen.

Der 20-jährige Fahrer des Sciroccos wurde zum Glück nur leicht verletzt, er kam mit dem Rettungswagen in das Gifhorner Klinikum. Der Fahrer des LKWs blieb unverletzt.

Da große Mengen Kraftstoff ausliefen wurde der Feuerwehrfachzug Nord- ABC alarmiert. „Ich muss die Ersthelfer loben, die haben nach der Personenrettung den Tank so gut es ging abgedichtet bis wir mit Auffangbehältern kamen“, so Gemeindebrandmeister und Einsatzleiter Torsten Winter. Später kam noch die FTZ mit weiteren Auffangbehältern. Es waren rund 30 Feuerwehrleute aus Wahrenholz, Pollhöfen und Wesendorf mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Das Umweltamt des Landkreises muss überprüfen, inwieweit der Boden an der Unfallstelle ausgetauscht werden muss.

Der Scirocco erlitt einen Totalschaden, die gesamte Schadenhöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die B4 ist zwischen vor der Kreuzung Ummern voll gesperrt, der Verkehr wird über Wesendorf umgeleitet.