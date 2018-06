„V 8“-Fitnessstudio eröffnet in Gamsen

Gamsen Die Fitnessstudiokette „V 8“ eröffnet am Standort Gifhorn am morgigen Sonntag in der Carl-Zeiss-Straße 5 von 10 bis 18 Uhr. Angela und Mario Burek haben bereits Fitnessanlagen in Wolfsburg, Fallersleben und Vorsfelde bauen lassen. Das neue Studio in Gamsen ist 2300 Quadratmeter groß.