Nach dem Abigag kommt das große Aufräumen

Die Papiertonnen in den Elternhäusern der Abiturienten des Humboldt-Gymnasiums müssen eigentlich leer sein, denn der Inhalt verteilte sich am Donnerstagmorgen gleichmäßig in sämtlichen Fluren, Klassenzimmern, in der Aula und rund um die Gifhorner Schule. Es war Abigag! ...