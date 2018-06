Umzug, Festball, Schießen und Rummel beim Gifhorner Schützenfest

Gifhorn Am Donnerstag, 21. Juni, startet offiziell das viertägige Schützenfest. Ein Überblick, was Besucher erwartet.

Mit dem Fahnenausmarsch aus dem Rathaus und der Eröffnung durch Bürgermeister Matthias Nerlich auf dem Marktplatz ist es offiziell: Am kommenden Donnerstag, 21. Juni, um 10.15 Uhr startet das viertägige Schützenfest in Gifhorn. Im Anschluss marschieren die Korps beim Umzug durch die Stadt.

Zum Auftakt spielen bereits am Mittwoch die Kapellen des Uniformierten Schützenkorps und des Bürgerschützenkorps mit den Ständchen für Ratsmitglieder an ihren Wohnungen und Senioren in den Gifhorner Senioren- und Pflegeheimen.

Königsschießen am Donnerstag

Das traditionelle Königsschießen findet dann am Donnerstag zwischen 15 und 19.30 Uhr im Schießstand auf dem Schützenplatz statt. Scheibenausgabe ist bis 19 Uhr. Gegen 20.45 Uhr wird zwischen Stadthalle und Bürgerschützensaal der neue König proklamiert, gefolgt vom Fackelumzug und der Kaffeetafel. Davor gibt es von 19.30 bis 20.30 Uhr Platzkonzerte der Heidemusikanten und der Trachtenkapelle St. Barbara.

Am Freitag, 22. Juni, lohnt sich erneut der Besuch auf dem Marktplatz. Dort treten Bürgerschützen und Uniformierte um 10.10 Uhr und um 13.10 Uhr zum Umzug an. Am Abend feiern die Korps die großen Bälle in ihren Sälen. Beginn ist um 20 Uhr.

Samstag ist Kinderschützenfest

Der Sonnabend, 23. Juni, gehört ganz den Kindern. Antreten auf dem Schillerplatz ist um 13.30 Uhr. Anschließend setzt sich der Umzug durch die Stadt in Bewegung. Von 14 Uhr an wird der Kinderkönig mit dem Lichtpunktgewehr im Schießstand ermittelt. Um 17.50 Uhr lüftet Bürgermeister Nerlich das Geheimnis, wer neuer Kinderkönig geworden ist.

Finale am Sonntag mit dem Umzug

Zum Abschluss am Sonntag, 17. Juni, beginnt um 14 Uhr der Festumzug der Gifhorner Schützen, Vereine und Verbände. Der Umzug bewegt sich durch folgende Straßen: vom Marktplatz um die St.-Nicolai-Kirche, Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Xanthi-Straße, Marktplatz, Steinweg, Hindenburgstraße, Allerstraße, Schillerplatz, Braunschweiger Straße und Bahnhofstraße. Der Rückmarsch erfolgt um die Verkehrsinsel in die Braunschweiger Straße, Schillerplatz, Steinweg, Bodemannstraße, Lindenstraße, Rathausstraße, Steinweg, Cardenap, Lüneburger Straße und die Celler Straße. Finale ist am Schützenplatz. Gegen 22.55 Uhr zünden die Schausteller über dem Schützenplatz das Feuerwerk. red/pop