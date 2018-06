Paella-Essen im Gemeindegarten

Ehra Zum Paella-Essen lädt der Koch-Treff Ehra-Lessien am Donnerstag, 21. Juni, ab 20 Uhr in den Gemeindegarten hinter dem Mosaik ein. Um 18 Uhr trifft sich der Koch-Treff für die Vorbereitungen. Gegessen wird bei einem Lagerfeuer in gemütlicher Runde. Paella ist ein...