Youtuber sendet live vom Gifhorner Weihnachtsmarktbesuch

Youtuber Adam Wolke (rechts) ist zu Gast in Gifhorn und überträgt seinen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt live im Netz.

Gifhorn. Adam Wolke besucht jede Woche deutsche Städte. Seinen Rundgang über den Gifhorner Weihnachtsmarkt überträgt er in Echtzeit auf seinem Youtube-Kanal.

Der Youtuber Adam Wolke ist im Internet bekannt für seine Live-Interviews: Jede Woche ist der Youtuber in deutschen Städten unterwegs. Seine Rundgänge durch die Innenstädte überträgt er live auf seinem Online-Kanal unter dem Namen Skyline.TV.

Am Donnerstagabend war der Youtuber in Gifhorn zu Gast - für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone.

Mit Kopfhörern ausgestattet schlendert Wolke mehrere Stunden durch die Innenstadt. Er interviewt Weihnachtsmarktbesucher und Standbetreiber, probiert sich durch das kulinarische Angebot. Während des Rundgangs filmt er vier Stunden lang, rund 500 Zuschauer verfolgen seine Übertragung in Echtzeit. In der Sendung können die Nutzer der Plattform außerdem in Echtzeit Kommentare abgeben und dem Youtuber Fragen stellen.

Youtuber Adam Wolke sendet live aus Gifhorn