Ampelanlagen an der K 114 sollen modernisiert werden

An der K 114 zwischen Gifhorn und Wolfsburg soll der Verkehrsfluss verbessert werden. Zu den ersten Maßnahmen gehört die Modernisierung der Ampelanlagen an der Tankumsee-Kreuzung und an der Kreuzung Moorstraße bei Isenbüttel. Rund 1,5 Millionen Euro will der Landkreis für die Verkehrsoptimierung zur Verfügung stellen. Beraten über die ersten Baumaßnahmen wird auch der Verkehrsausschuss des Kreistags, der am Donnerstag tagt. Die...