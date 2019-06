Oldtimer-Rallye führt durch den Kreis Gifhorn

Die „Fallersleben Classic“ des Motorsport-Clubs Fallersleben (MSC) führte am Sonntag fast ausschließlich durch den Kreis Gifhorn. Die Fahrzeuge parkten zur Mittagspause am Deutschen Haus in der Gifhorner Torstraße.

Foto: Reiner Silberstein