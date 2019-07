Meinersen lockt Tradition und Innovation

Es ist eine zukunftsträchtige Investition für die Gemeinde: Eine Millionen Euro wurden für eine 70.000 Quadratmeter große Erweiterungsfläche für das Gewerbegebiet an der Dieckhorster Straße investiert. Dort wurden in drei Betrieben bereits 70 Arbeitsplätze geschaffen. Das neue Areal zieht sich nördlich der Umgehungsstraße der Bundesstraße 188 hinter dem Postzentrum und der Fläche für den neuen Bauhof in Richtung Westen. „Wir haben uns...