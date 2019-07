Verliert Gifhorn den Heidesee?

Von den einst zwei Hektar Wasserfläche des Gifhorner Heidesee ist nicht mehr viel übrig. Im zweiten Dürresommer in Folge hat sich das kleine Moorgewässer an der Bundesstraße 188 weit zurückgezogen. Der Schlattsee ohne eigenen Zufluss, der sich nur aus einsickerndem Niederschlagswasser speist, hat dem zweiten Dürrsommer in Folge nichts mehr entgegenzusetzen. Ging es Frühjahr 2018 ausgangs des Regenjahrs 2017 noch darum, ob der Heidesee...