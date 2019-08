Abbesbüttels Brandschützer zeigen Vielfältigkeit ihrer Arbeit

Sie ist ein Geist, der in den Köpfen vieler Menschen spukt – die Annahme, dass sich die Brandschützer in den Dörfern in der Berufsfeuerwehr engagieren. Das erlebt auch Abbesbbüttels Ortsbrandmeister Rouven Langanke immer wieder. Damit möchte er aufräumen – und lud am Mittwoch Interessierte zu einem Schnupperdienst der Freiwilligen Feuerwehr ein. Mit speziell erstellten und gedruckten Flyern ist Langanke mit seinen Kameraden sogar von...